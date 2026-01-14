Câte locuri de parcare rezidenţială au solicitat craiovenii până acum. În Centru e „bătaie“ mare pe ele

Peste 20.000 de craioveni şi-au deschis conturi pe portalul pentru atribuirea parcărilor rezidenţiale din oraş până la sfârşitul anului trecut. Pentru cele 6765 de locuri scoase de primărie pentru atribuire au existat 6704 solicitări. Datele au fost publicate de viceprimarul Dan Păloiu pe pagina sa de Facebook.

„După încheierea primei etape din procesul de atribuire a locurilor de parcare rezidențială, statisticile arată un interes maxim al craiovenilor în a-și obține un loc garantat unde să-și parcheze mașina în apropierea locuinței. De la debutul înrolărilor în aplicația pusă la dispoziție de Primaria Municipiului Craiova , 20475 de craioveni din toate zonele orașului și-au creat conturi de utilizator.

Numărul total al locurilor de parcare scoase pentru a fi atribuite în perioada 16.12.2025-31.12.2025 a fost de 6765, din care 206 au fost destinate persoanelor cu dizabilități. Numărul total al locurile de parcare pentru care au există solicitări este de 6704 din care 524 au fost solicitări ale persoanelor cu dizabilități. Numărul de locuri de parcare pe care nu s-au făcut solicitări este de 479.

Locurile din Centru, la mare căutare

Din acest număr, pentru 61 de locuri de parcare nu au existat nicio solicitare, în schimb, au existat cereri multiple pentru un loc. De exemplu, în zona centrală există 5 locuri de parcare pentru care sunt câte 5 solicitări. În această perioadă se verifică fiecare cont de utilizator și imediat după efectuarea licitațiilor acolo unde există se vor atribui locurile. Imediat ce vremea va permite, se va continua operațiunea de marcare,numerotare și atribuire a parcărilor“, a menţionat viceprimarul.