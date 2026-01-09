După plecarea lui Maduro, SUA intensifică ofensiva pentru eliminarea Hezbollah din Venezuela

Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro reprezintă un moment-cheie nu doar pentru politica internă a Venezuelei, ci și pentru strategia Statelor Unite de a elimina influența grupării șiite libaneze Hezbollah din America Latină. Washingtonul consideră Venezuela un punct strategic în rețeaua globală a Hezbollah, acuzată de trafic de droguri, comerț ilegal cu arme și spălare de bani.

Undele de șoc generate de atacurile americane asupra Caracasului și de capturarea lui Maduro au fost resimțite inclusiv în suburbiile sudice ale Beirutului, bastion al Hezbollah. Administrația americană a transmis un mesaj ferm conducerii grupării și susținătorilor săi iranieni, secretarul de stat Marco Rubio avertizând că SUA nu vor mai accepta existența unei baze de operațiuni Hezbollah în emisfera vestică.

Hezbollah a beneficiat timp de decenii de sprijin și toleranță din partea Venezuelei

„În secolul XXI, sub administrația Trump, nu vom permite ca o țară precum Venezuela să devină un centru de influență pentru Hezbollah, Iran sau orice altă forță malignă”, a declarat Rubio într-un interviu televizat. Ulterior, oficialul american a cerut explicit noii conduceri interimare de la Caracas, aflată sub Delcy Rodriguez, să rupă legăturile cu Iranul și Hezbollah.

Potrivit autorităților americane, Hezbollah a beneficiat timp de decenii de sprijin și toleranță din partea regimurilor Chavez și Maduro. Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor (DEA) susține că gruparea s-a finanțat masiv din activități ilegale desfășurate în America Latină, obținând aproximativ un miliard de dolari anual.

Anchetatorii americani afirmă că Venezuela a devenit un refugiu sigur pentru Hezbollah, unde ar fi fost create structuri de comandă și rețele logistice, în special prin intermediul diasporei libaneze și siriene. Un raport al Atlantic Council arată că aceste rețele sunt integrate în economia ilicită și aparatul politic al regimului Maduro, beneficiind de porturi informale și rute de contrabandă.

Insula Margarita, punct strategic important

Un punct strategic important ar fi Insula Margarita, considerată de mai mulți experți drept un centru logistic pentru activități financiare, spionaj și trafic de droguri, eclipsând chiar faimoasa „Triplă Frontieră” dintre Paraguay, Brazilia și Argentina.

Deși Hezbollah și autoritățile venezuelene au negat constant acuzațiile, specialiștii susțin că relația dintre cele două părți a fost reciproc avantajoasă, potrivit France 24. Caroline Rose, expert în securitate la New Lines Institute, afirmă că traficul de droguri din America Latină a oferit grupării acces la surse alternative de finanțare, mai ales după slăbirea sa militară în Orientul Mijlociu.

În contextul presiunilor exercitate de SUA și Israel, precum și al schimbărilor geopolitice recente, experții consideră că Hezbollah ar putea fi forțată să-și reducă prezența în America de Sud și să-și redirecționeze operațiunile către regiuni mai puțin expuse influenței militare americane, precum Africa de Vest sau Asia de Sud-Est.

