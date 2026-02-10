Sadiq Khan: „Scopul meu final este să inversez Brexitul”

Primarul Londrei, Sir Sadiq Khan, a declarat că „scopul său final” este inversarea Brexitului, exprimându-și convingerea că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții sale. Edilul laburist consideră că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană a fost „cel mai mare act de autovătămare” comis vreodată de țară, potrivit Daily Express.

„Europa are nevoie de noi, iar noi avem nevoie de Europa”

Într-un interviu acordat publicației Observer, Sadiq Khan a spus că își dorește ca Marea Britanie să revină cel puțin într-o uniune vamală și să facă parte din piața unică europeană.

„Scopul meu final este să ne reînscriem și cred că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele. Europa are nevoie de noi și noi avem nevoie de Europa”, a afirmat primarul Londrei.

Poziție diferită față de linia oficială a Partidului Laburist

Declarațiile lui Sir Sadiq Khan marchează o ruptură față de poziția oficială a Partidului Laburist, care a evitat până acum să susțină explicit revenirea Marii Britanii în structurile UE.

Nu este însă pentru prima dată când primarul Londrei se distanțează de linia partidului. În 2022, acesta afirma că cea mai rapidă cale de stimulare a economiei britanice ar fi reintrarea în piața unică a Uniunii Europene.

Sadiq Khan consideră că Marea Britanie se află acum într-o poziție mai bună de negociere decât în anii referendumului din 2016 sau în perioada de blocaj politic din 2019, susținând că relațiile cu UE pot fi resetate într-un mod pragmatic.

