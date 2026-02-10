Peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment. Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan

Peste 1.300 de primării din România vor intra marți într-o grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00, ca semn de protest față de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan. Acțiunea este organizată de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

Anunțul a fost făcut luni de Dan Cârlan, președintele SCOR, care a precizat că decizia a fost luată în urma unui vot intern al structurilor sindicale.

Decizie luată prin vot sindical

Potrivit liderului sindical, greva de avertisment este rezultatul unui proces democratic intern, în care majoritatea membrilor de sindicat și-au exprimat acordul pentru declanșarea protestului.

Reprezentanții salariaților din administrația publică locală susțin că măsurile anunțate de Executiv afectează direct drepturile angajaților, funcționarea primăriilor și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Ce presupune greva de avertisment

În intervalul orar anunțat, activitatea din primăriile participante va fi întreruptă parțial, fiind asigurate doar serviciile esențiale. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unui dialog real cu Guvernul, protestele ar putea escalada.

„„Jumătatea de funcționar public” și „Meniul săracilor”, în loc de adoptarea legii salarizării asumate prin PNRR, reprezintă discriminări inacceptabile.

Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune.

Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit.

Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt „ale guvernului”, ci sunt contribuțiile noastre, ale fiecărui cetățean, fie el din sat sau din oraș, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării, nu disproportionat pentru cei din urbanul prosper“, se arată în comunicatul SCOR.

SCOR solicită consultări urgente cu reprezentanții Guvernului și reconsiderarea măsurilor care afectează administrația locală. Liderii sindicali spun că angajații nu exclud declanșarea unor forme de protest mai ample, inclusiv grevă generală.

