Australia va avea o zi națională de doliu pe 22 ianuarie pentru victimele atacului de la Bondi

Premierul australian Anthony Albanese a anunțat că 22 ianuarie va fi declarată zi națională de doliu în memoria victimelor atacului armat de la Bondi, în care 15 persoane au fost ucise în timpul evenimentului „Hanuka by the Sea”.

Albanese a precizat că a stabilit data după consultări cu rabinul din Sydney, Yehoram Ulman, care și-a pierdut membri ai familiei în atac, potrivit ABC News. „Aceasta va avea tema «lumina va învinge», o adunare a unității și a comemorării, care a fost stabilită de rabin”, a declarat premierul.

Steaguri în bernă și ceremonii comemorative

În ziua de doliu, steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile Commonwealth-ului din Australia. Guvernul urmează să anunțe detalii suplimentare despre modul exact în care va fi marcată această zi.

Este puțin probabil ca 22 ianuarie să fie declarată sărbătoare legală, având în vedere intervalul scurt dintre anunț și data comemorării.

Zile de doliu în istoria Australiei

Australia a mai declarat zile naționale de doliu în momente de tragedie majoră. Cea mai recentă a fost în septembrie 2022, la moartea Reginei Elisabeta a II-a, când a fost instituită o zi liberă națională.

O altă zi de doliu a avut loc pe 6 februarie 2010, în memoria celor 173 de persoane care au murit în incendiile devastatoare de „Sâmbăta Neagră” din statul Victoria. De asemenea, în 1938, lideri aborigeni au marcat 26 ianuarie drept Ziua Doliului, în semn de protest față de violențele și discriminarea suferite de populațiile indigene.

Răspuns politic după atac

În urma atacului de la Bondi, premierul Albanese a anunțat înființarea unei Comisii Regale pentru Antisemitism și Coeziune Socială, condusă de fosta judecătoare a Înaltei Curți, Virginia Bell. Raportul final al comisiei este așteptat pe 14 decembrie 2026.

De asemenea, parlamentul australian va fi convocat într-o sesiune specială de două zile pentru a dezbate noi legi privind discursul instigator la ură și controlul armelor de foc. Un proiect de lege omnibus va extinde verificările federale ale antecedentelor pentru permisele de armă, permițând agențiilor de informații să furnizeze date relevante despre potențialele riscuri pentru siguranța publică.

Comemorări și anchetă în desfășurare

După atacul din 14 decembrie, au avut loc numeroase comemorări în Sydney, inclusiv pe plaja Bondi, unde salvatorii și localnicii au adus omagii victimelor. În fața Pavilionului Bondi a fost amenajat un memorial improvizat, cu flori, jucării de pluș și mesaje personale.

Poliția din New South Wales l-a pus sub acuzare pe Naveed Akram pentru 59 de infracțiuni în legătură cu atacul armat în masă.

