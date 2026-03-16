Bărbat prins băut în trafic de trei ori, în decurs de patru ore

Un bărbat din județul Maramureș a fost prins beat în trafic, de trei ori în decurs de patru ore. De fiecare dată, nivelul alcoolemiei a fost unul foarte ridicat.

Când a fost oprit a treia oară, el a refuzat să tragă pe dreapta. După ce polițiștii au reușit să îl oprească, a devenit agresiv, fiind nevoie și de intervenția jandarmilor pentru a-l calma.

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din Baia Mare, a fost oprit pentru prima dată în trafic în seara zilei de 15 martie, în jurul orei 20.50, în timp ce mergea pe bicicletă, pe raza localității Mogoșești, potrivit ziare.com

Pentru că biciclistul era în stare vizibilă de ebrietate, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentrația de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că bărbatul a primit o sancțiune contravențională.

La doar 40 de minute după ce a fost oprit, bărbatul a fost prins din nou beat, în trafic, de data aceasta la volanul unui autoturism care circula haotic pe drumul județean 108 E.

„În continuare, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentrația de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.”

A fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii i-au adus la cunoștință bărbatului că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reținut și eliberându-i-se dovadă de circulație fără drept”, transmite Poliția Maramureș.

Citeşte şi: