Bărbat din Târgu Jiu, reținut după ce ar fi înșelat o femeie cu 147.000 de lei pentru un loc la Târgul de Crăciun din Craiova

Un bărbat de 32 de ani din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că ar fi înșelat o femeie cu 147.000 de lei, promițând că va interveni pentru ca firma acesteia să participe la Târgul de Crăciun din Craiova.

Potrivit anchetatorilor, la data de 11 martie 2026, polițiști din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Gorj au efectuat o percheziție domiciliară la locuința suspectului, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Cum ar fi avut loc înșelăciunea

Conform cercetărilor, în perioada august – octombrie 2025, bărbatul ar fi pretins suma de 147.000 de lei unei femei de 37 de ani, din Stănești.

Acesta ar fi susținut că poate discuta cu persoane din cadrul unei instituții publice din județul Dolj pentru a facilita acceptarea societății administrate de femeie în cadrul activităților comerciale organizate la Târgul de Crăciun din Craiova.

După ce ar fi primit întreaga sumă de bani, firma nu a fost acceptată la eveniment, iar suspectul nu ar fi restituit banii, potrivit înțelegerii dintre cei doi.

Suspectul, reținut pentru 24 de ore

În baza probatoriului administrat, ieri a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de bărbat pentru infracțiunea de înșelăciune.

Pe numele acestuia a fost emis mandat de aducere la sediul poliției, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Suspectul a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, urmând ca 12 martie 2026 să fie prezentat procurorilor cu propuneri legale privind o măsură preventivă.

