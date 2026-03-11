CSAT: Capabilități militare americane ar putea fi dislocate temporar în România

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat concluziile ședinței Consiliul Suprem de Apărare a Țării, desfășurată miercuri și dedicată situației de securitate generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Reuniunea, care a durat aproape trei ore, a abordat trei teme principale: evoluțiile militare și politice din regiune, impactul economic al conflictului și posibilitatea dislocării temporare a unor capabilități militare americane în România.

Situația din Orientul Mijlociu și românii din zonă

În cadrul ședinței, autoritățile au analizat evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu și posibilele scenarii pe termen scurt, mediu și lung.

Un punct important al discuțiilor a fost situația cetățenilor români aflați în regiune. Potrivit președintelui, aproximativ 5.700 de români au revenit în țară cu sprijinul Ministerul Afacerilor Externe al României.

Totodată, România și statele europene încearcă să contribuie prin demersuri diplomatice la oprirea conflictului.

Creșterea prețului petrolului, analizată în CSAT

Un alt subiect discutat a fost impactul economic al războiului asupra pieței energetice.

Președintele a menționat că prețul petrolului a crescut pe piața internațională, iar în ceea ce privește gazele naturale, Guvernul a adoptat deja o măsură de plafonare a prețurilor începând cu 1 aprilie.

Posibila dislocare temporară a unor echipamente militare americane

Cel de-al treilea punct de pe agenda CSAT a vizat dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare americane, în cadrul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Potrivit președintelui, ar putea fi aduse:

avioane de realimentare în aer ;

; echipamente de monitorizare ;

; sisteme de comunicații satelitare, în corelare cu baza militară de la Baza militară Deveselu.

Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt dotate cu armament, a precizat șeful statului.

Dislocarea lor va avea loc doar după aprobarea Parlamentului, în cadrul cooperării militare dintre România și Statele Unite, similar cu măsuri adoptate în aceste zile și de alte state membre NATO.

Mesajul președintelui pentru români

La finalul declarațiilor, Nicușor Dan a transmis că nu există motive de îngrijorare pentru populație.

„Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”, a declarat președintele.

