Un român din Spania și-a ucis un vecin care îi reproșa că face prea multă gălăgie

Un român, de 35 de ani, a fost arestat după ce și-a ucis un vecin, de 59 de ani, într-un bloc din cartierul Benimàmet din Valencia. Victima a fost găsită chiar în apartamentul bărbatului, informează Observatornews.

Incidentul a avut loc, duminică, în jurul orei 15.35.

Un vecin a sunat la poliție și a anunțat că dintr-un apartament se aud zgomote și lovituri puternice. La scurt timp după aceea, s-au auzit țipetele sfâșietoare ale mamei victimei. „L-au omorât, l-au omorât. Chemați poliția!”.

Sosiți la fața locului, oamenii legii l-au găsit mort pe spaniol și l-au reținut pe agresor. Ulterior și părinții românului au fost reținuți și urmează să se stabilească dacă au contribuit sau nu la crimă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut evenimentul.

Un conflict mai vechi

Potrivit publicației Las Provincias, între victimă și agresor avusese loc o ceartă violentă. Spaniolul locuia cu mama sa, în vârstă de 88 de ani, în apartamentul situat chiar sub cel al românului.

Potrivit martorilor, victima s-a dus la apartamentul românului și l-a insultat : „Ești idiot? Acum încerci să mă intimidezi?! Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot!”.

Insultele au fost auzite de un vecin din clădire cu puțin timp înainte ca spaniolul să fie înjunghiat și lovit cu o tigaie.

Certurile dintre român și spaniol au început în urmă cu doi ani, fiind implicate și familiile acestora. Spaniolul l-a reclamat de mai multe ori pe român, care a ignorat, se pare, plângerile și a continuat să deranjeze,

„Făceau mereu scandal. Băteau din picioare, țipau și făceau multă gălăgie noaptea și chiar și în timpul siestei”, a spus o rudă a victimei.

În urmă cu șase luni, mama românului ar fi agresat-o și insultat-o pe mama lui spaniolului, iar acest incident a agravat și mai mult relația deja dificilă dintre cele două familii. Astfel, situația a devenit din ce în ce mai ostilă.

Într-un final, mama spaniolului i-a spus fiului ei să nu se mai certe cu vecinul său român, însă, potrivit martorilor, acesta avea o personalitate puternică și a ignorat sfaturile femeii. Iar asta l-a costat viața.

