Un bărbat a căzut de la etajul opt al unui hotel de pe litoral

De Daniela Moise

Un bărbat de 37 de ani a căzut, luni, de la etajul al optulea al unui hotel din Mamaia Nord. Polițiștii iau în calcul mai multe variante, printre care și sinuciderea. 

Astăzi, în jurul orei 7.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112, că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul superior al unei unități de cazare situată în Mamaia Nord.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

