Un spaniol s-a cazat la un hotel de lux cu doar un cent pe noapte folosind o eroare descoperită pe o platformă de plăți online

Un spaniol de 20 de ani a descoperit o eroare pe o platformă de plăți online și a reușit să se cazeze la un hotel scump din Madrid cu doar un eurocent pe noapte, în loc de 1.000 de euro, cât costa camera.

Conform poliției, tânărul a selectat „opțiunea de plată prin intermediul unei platforme internaționale de plăți online” și apoi „a modificat procesul de validare a tranzacției, reușind astfel să determine sistemul să autorizeze tranzacția după introducerea unui singur cent”.

Spaniolul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost arestat după ce s-a cazat la un hotel de lux din Madrid, unde făcuse o rezervare pentru patru nopți, pentru un total de 4.000 de euro, dar pentru care plătise de fapt 4 cenți, de 100.000 de ori mai puțin.

Spaniolul folosise de mai multe ori metoda

Nu era prima dată când făcea asta: se cazase la hotel de mai multe ori, provocând „un prejudiciu de 20.000 de euro”, potrivit poliției. El mai este acuzat că a consumat băuturi din minibar fără să le plătească.

Poliția spaniolă mai spune că aceasta este prima dată când se detectează acest tip de excrocherie în Spania.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse pe 2 februarie de o agenție de rezervări de turism. Pe site-ul de rezervări, tranzacția a fost înregistrată corect pentru suma integrală a sejurului, „în timp ce, în realitate, plata efectivă a fost de doar un cent”. „Neregula nu a fost detectată imediat”, a explicat poliția, ci câteva zile mai târziu, când platforma de plăți a transferat doar patru cenți în loc de 4.000 de euro către compania hotelieră.

