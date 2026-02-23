Un mort și doi răniți după ce un autoturism a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o autoutilitară

Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți după ce un autoturism a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o autoutilitară. Accidentul s-a produs luni dimineață pe DN 1, la ieșirea din localitatea Săcel spre Săliște.

Un bărbat de 33 de ani, din localitatea Cristian, care conducea o mașină pe DN 1, la km 328, pe direcția Săcel–Săliște, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și a intrat frontal într-o autoutilitară condusă din sens opus de un bărbat de 53 de ani, din Apoldu de Sus.

Șoferul autoturismului și-a pierdut viața.

Conducătorul autoutilitarei și un pasager, 28 de ani, din autoturism, au rămas încarcerați și a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea lor. Aceștia au suferit multiple traumatisme și au fost transportați la spital.

