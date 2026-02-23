4.6 C
Un mort și doi răniți după ce un autoturism a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o autoutilitară

De Daniela Moise

Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți după ce un autoturism a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o autoutilitară. Accidentul s-a produs luni dimineață pe DN 1, la ieșirea din localitatea Săcel spre Săliște.

Un bărbat de 33 de ani, din localitatea Cristian, care conducea o mașină pe DN 1, la km 328, pe direcția Săcel–Săliște, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și a intrat frontal într-o autoutilitară condusă din sens opus de un bărbat de 53 de ani, din Apoldu de Sus.

Șoferul autoturismului și-a pierdut viața.

Conducătorul autoutilitarei și un pasager, 28 de ani, din autoturism, au rămas încarcerați și a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea lor. Aceștia au suferit multiple traumatisme și au fost transportați la spital.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

