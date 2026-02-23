ANAF face controale la firme de protecţie şi pază bănuite de neplata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanşat, luni, o acţiune amplă de control la nivel naţional, care vizează 62 de societăţi ce activează în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat.

Selecţia contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidenţiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligaţiilor fiscale şi neconcordanţe între volumul activităţii desfăşurate şi obligaţiile declarate, informează, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, verificările inspectorilor antifraudă se desfăşoară la sediile societăţilor, precum şi în peste 300 de obiective de pază în care îşi desfăşoară activitatea personalul societăţilor vizate, pentru verificarea concordanţei dintre situaţia operativă din teren, evidenţele de personal şi obligaţiile fiscale declarate.

Controalele se desfăşoară în cooperare cu Inspecţiei Muncii

Acţiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reţinere şi plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidenţiat suspiciuni privind: utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate, încadrarea formală a angajaţilor cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate, utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanţ) pentru ascunderea unor raporturi de muncă şi mutarea sarcinii fiscale asupra unor entităţi interpuse şi evidenţierea incompletă a veniturilor şi a cheltuielilor în contabilitate, precizează sursa citată.



Controalele Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală se desfăşoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecţiei Muncii, în vederea identificării şi sancţionării muncii nedeclarate, precum şi a altor încălcări ale legislaţiei muncii.



Prin această acţiune comună, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Inspecţia Muncii urmăresc „asigurarea unui climat concurenţial corect şi protejarea angajaţilor din domeniu împotriva practicilor abuzive care le afectează drepturile salariale şi sociale”.

Citește și: New York, paralizat de o furtună de zăpadă violentă. Școlile și aeroporturile au fost închise