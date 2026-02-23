New York, paralizat de o furtună de zăpadă violentă. Școlile și aeroporturile au fost închise

Lovită de o violentă furtună de zăpadă, New Yorkul este paralizat: autoritățile au interzis circulația în cel mai populat oraș din Statele Unite și au mobilizat resurse importante pentru a face față perturbărilor majore, transmite France Presse.

„Orașul New York nu a mai cunoscut o furtună de această amploare în ultimul deceniu”, a avertizat primarul Zohran Mamdani într-o conferință de presă de duminică, înainte de viscolul care a provocat deja mii de anulări de zboruri și întreruperi importante de curent electric în toată partea de nord-est a Statelor Unite.

Au fost emise alerte meteorologice de viscol în regiuni cu o populație totală de 40 de milioane de locuitori, dar îngrijorarea este deosebit de mare în New York, unde se așteaptă până la 70 de centimetri de zăpadă în următoarele ore, cu rafale de vânt înghețat de până la 80 km/h.

Metropola cu opt milioane de locuitori, deja acoperită de un strat subțire de zăpadă duminică seara, a decretat starea de urgență și o interdicție de circulație, care a intrat în vigoare duminică la ora 21:00 (luni, ora 04:00 în România) și va fi valabilă până luni la prânz (ora 19:00 în România).

Aceasta se aplică majorității mijloacelor de transport, de la mașini personale la vehicule comerciale și biciclete electrice. Nu se aplică lucrătorilor esențiali și locuitorilor care trebuie să se deplaseze pentru urgențe.

Autobuzele, ale căror roți au fost echipate cu lanțuri, pot continua să circule, iar livrările de alimente rămân autorizate, chiar dacă sunt descurajate.

Școli închise, mii de zboruri anulate

Este al doilea episod major de iarnă cu care trebuie să se confrunte primarul democrat de la preluarea mandatului la începutul acestui an. La sfârșitul lunii ianuarie, o lungă perioadă de frig a provocat cel puțin 18 decese în oraș, majoritatea din cauza hipotermiei.

În total, această furtună de iarnă a provocat cel puțin 100 de decese în țară, potrivit autorităților.

Zohran Mamdani a anunțat mobilizarea unor resurse importante pentru a veni în ajutorul persoanelor care au nevoie de adăpost.

Școlile vor rămâne închise luni, inclusiv pentru învățământul la distanță, o premieră în șapte ani.

„Și părinții care trebuie să meargă la muncă? Este nedrept”, a spus pentru AFP Brandon Smith, un locuitor din Brooklyn. El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dificultățile cu care se vor confrunta cei care nu pot lucra de acasă.

Sediul Națiunilor Unite din Manhattan va fi, de asemenea, închis luni și „toate reuniunile programate vor fi amânate”, potrivit unui comunicat intern.

În total, în statul New York, sunt mobilizate mii de utilaje de deszăpezire, precum și o sută de membri ai Gărzii Naționale.

O mare parte a coastei de nord-est este în alertă

Metropola New York nu va fi singura afectată, o mare parte a coastei de nord-est fiind în alertă.

În Boston, unde se așteaptă până la 60 cm de zăpadă, școlile vor fi închise luni, în fața unei furtuni care „se anunță a fi de o amploare istorică”, a avertizat primarul Michelle Wu.

În tot nord-estul, autoritățile au avertizat asupra posibilelor întreruperi de curent și perturbări importante în traficul rutier.

Peste 8.500 de zboruri au fost anulate duminică și luni, potrivit site-ului specializat FlightAware, aeroporturile din New York fiind cele mai afectate de aceste anulări.

Zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric în timpul nopții, dintre care peste 40.000 în statul New Jersey, vecin cu New York.

