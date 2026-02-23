UE nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după decizia Curții Supreme

Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns cu noi taxe la nivel general, informează Digi24.

Comisia, care negociază aspectele comerciale în numele celor 27 de state membre ale UE, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia în urma hotărârii Curții, arată Reuters.

După ce vineri instanța a anulat tarifele globale impuse de Trump, președintele SUA a anunțat taxe temporare generale de 10%, pe care le-a majorat la 15% a doua zi.

„Situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase”, astfel cum au convenit ambele părți” în declarația comună care stabilește termenii acordului comercial de anul trecut, a afirmat Comisia Europeană.

„O înțelegere este o înțelegere”

Comentariile au fost formulate într-un ton mult mai dur decât răspunsul inițial al Comisiei de vineri, care se limita la a afirma că studiază rezultatul deciziei Curții Supreme și că păstrează legătura cu administrația americană.

Acordul comercial de anul trecut a stabilit o rată tarifară de 15% pentru majoritatea mărfurilor din UE, cu excepția celor acoperite de alte tarife sectoriale, cum ar fi cele pentru oțel.

De asemenea, a permis taxe vamale zero pentru unele produse, cum ar fi aeronavele și piesele de schimb. UE a acceptat să elimine taxele de import pentru multe mărfuri din SUA și a retras amenințarea de a riposta cu taxe mai mari.

„În special, produsele UE trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a declarat executivul UE, adăugând că tarifele imprevizibile sunt perturbatoare și subminează încrederea pe piețele globale.

Acesta a afirmat că comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat sâmbătă această problemă cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

