Bărbat reținut pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat soția în Galicea Mare

Polițiștii din Giubega au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 33 de ani, din comuna Galicea Mare, cercetat pentru violență în familie.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 16 februarie, în jurul orei 22:51, când o femeie de 37 de ani a sesizat autoritățile că ar fi fost agresată fizic de către soțul său.

Conflict pe fondul consumului de alcool

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, care au stabilit că, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul ar fi agresat-o pe soția sa.

Conform procedurilor legale, oamenii legii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând că există un pericol iminent asupra vieții și integrității femeii. Pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de cinci zile.

Reținere pentru 24 de ore și anchetă penală

În urma probatoriului administrat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de astăzi, acesta urmează să fie prezentat procurorilor, în vederea dispunerii unei măsuri preventiv

Autoritățile reamintesc că orice act de violență domestică poate fi semnalat imediat la 112, iar emiterea ordinelor de protecție provizorii reprezintă o măsură esențială pentru prevenirea unor situații grave.

Citește și: TRIO ROMANTIK la Filarmonica „Oltenia” Craiova – o seară de muzică de cameră între clasicism și modernitate