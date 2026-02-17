TRIO ROMANTIK la Filarmonica „Oltenia” Craiova – o seară de muzică de cameră între clasicism și modernitate

Există seri în care muzica ne apropie și ne invită la regăsire interioară. Miercuri, 18 februarie 2026, de la ora 19:00, Filarmonica „Oltenia” Craiova propune publicului o astfel de experiență: TRIO ROMANTIK, un concert de muzică de cameră construit în jurul unei formule rar întâlnite – clarinet, violoncel și pian.

Echilibrul dintre cele trei instrumente creează un dialog sonor aparte: clarinetul aduce o expresivitate caldă și confesivă, violoncelul oferă profunzime și vibrație umană, iar pianul devine liantul care susține arhitectura muzicală.

Trei muzicieni, un spațiu sonor viu

Pe scenă vor urca Emil Vișenescu, Elvis Ciuculescu și Toma Popovici, trei artiști care transformă partiturile într-un spațiu dinamic, în care ideile circulă liber, iar dialogul instrumental devine esența experienței

Un program care traversează trei secole de muzică

Programul serii propune o călătorie muzicală prin epoci diferite:

Ludwig van Beethoven – Trio op. 38 „Marele Trio”

Lucrarea păstrează energia clasicismului matur și libertatea spiritului beethovenian. Adaptat după celebrul Septet op. 20, trio-ul oferă o amploare simfonică într-o formă camerală intimă.

Alexander Zemlinsky – Trio op. 3

Romantismul capătă densitate și rapsodicitate. Frazele ample și armoniile bogate reflectă atmosfera vieneză de la cumpăna secolelor XIX și XX.

Nino Rota – muzică de cameră

Finalul aduce un lirism luminos și o eleganță melodică aparte. Dincolo de notorietatea cinematografică, Rota se dezvăluie ca un creator subtil, atent la nuanțe și echilibru.

O invitație la tihnă și introspecție

„Trio Romantik” devine o invitație la explorarea unor trăiri intense și contrastante. Într-o epocă dominată de viteză și zgomot, concertul cameral rămâne unul dintre puținele spații în care publicul redescoperă farmecul dialogului muzical autentic.

Citește și: Medic agresat în UPU Târgu Jiu. Reacția Colegiul Medicilor din România după incidentul violent: „Agresarea cadrelor medicale este inacceptabilă”