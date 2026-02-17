Medic agresat în UPU Târgu Jiu. Reacția Colegiul Medicilor din România după incidentul violent: „Agresarea cadrelor medicale este inacceptabilă”

Un medic din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Târgu Jiu a fost agresat de aparținătorii unei paciente, într-un episod violent petrecut chiar în timpul exercitării profesiei. Potrivit informațiilor apărute, 7-8 persoane au intrat peste medic în salon, au lovit-o, au aruncat cu cafea pe ea și au tras-o de halat, în fața altor pacienți aflați în UPU.

Incidentul a avut loc la finalul unei gărzi, iar paza ar fi fost depășită de numărul mare de aparținători.

Ce s-a întâmplat în salonul UPU

Pacienta ajunsese la spital după ce înghițise mai multe medicamente cu intenție suicidară, în urma unui conflict familial. Medicul a decis efectuarea unei spălături gastrice pentru eliminarea substanțelor ingerate, apoi a plecat cu un alt pacient la investigații CT.

În lipsa medicului, pacienta ar fi început să țipe că procedura îi pune viața în pericol. Când medicul s-a întors pentru a explica necesitatea intervenției, mai mulți aparținători au intrat în salon și au devenit agresivi.

Unul dintre aceștia ar fi lovit medicul în spate, iar cafeaua aruncată pe podea a determinat-o să alunece, suferind o entorsă în momentul în care încerca să iasă din încăpere.

Pacienta și-ar fi smuls ulterior sonda nazogastrică și ar fi părăsit spitalul împreună cu familia, îndreptându-se către o altă unitate medicală.

Ancheta poliției: dosar penal pentru ultraj

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, incidentul a fost sesizat pe 16 februarie 2026, în jurul orei 21:10. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, cercetările fiind preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Reacția Colegiului Medicilor: apel la respect și măsuri urgente

În urma incidentului, Colegiul Medicilor din România a transmis că orice formă de agresiune, violență sau intimidare îndreptată împotriva cadrelor medicale este inacceptabilă și subminează funcționarea sistemului de sănătate.

Președintele organizației, Cătălina Poiană, a fost informată încă din cursul nopții și a luat legătura cu reprezentanții Colegiului Medicilor Gorj, instituția anunțând că oferă sprijin medicului implicat.

CMR a făcut apel atât la autorități, pentru aplicarea măsurilor de protecție a personalului medical, cât și la pacienți și aparținători, pentru responsabilitate și dialog.

Un fenomen tot mai frecvent în spitale

Cazul de la Târgu Jiu readuce în discuție problema agresiunilor asupra medicilor, tot mai des semnalate în unitățile de primiri urgențe. Deși neîncrederea în sistemul medical este frecvent invocată, violența nu reprezintă o soluție și riscă să agraveze criza de personal din sănătate.

Agresarea cadrelor medicale nu rezolvă problemele existente, ci pune în pericol siguranța actului medical și alungă din sistem profesioniști dedicați îngrijirii pacienților.

