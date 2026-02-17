(VIDEO) Trump spune că va fi implicat „indirect” în discuțiile nucleare cu Iranul

Donald Trump a declarat că va fi implicat „indirect” în discuțiile dintre Iran și Statele Unite, care urmează să înceapă marți la Geneva. Vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One, liderul american a spus că este convins că Teheranul dorește să ajungă la un acord privind programul său nuclear.

Potrivit oficialilor, întâlnirea mediată de Oman se va concentra pe programul nuclear iranian și pe posibilitatea ridicării sancțiunilor economice impuse de Washington.

Tensiuni militare și presiuni diplomatice înaintea negocierilor

A doua rundă de discuții vine după o perioadă tensionată, marcată de amenințări militare și de dispute legate de programul nuclear al Iranului. Trump a afirmat că Teheranul ar fi putut accepta un acord anterior, în locul escaladării conflictului.

Președintele american a amintit de folosirea bombardierelor B-2 în timpul operațiunilor împotriva unor situri nucleare iraniene, exprimând speranța că liderii iranieni „vor fi mai rezonabili” în actualele negocieri.

Consolidare militară americană în Orientul Mijlociu

În paralel cu negocierile diplomatice, SUA și-au întărit prezența militară în regiune. Imagini din satelit au confirmat poziționarea portavionului USS Abraham Lincoln în apropierea Iranului, iar nava USS Gerald R. Ford ar putea ajunge în zonă în următoarele săptămâni.

De asemenea, au fost observate mai multe distrugătoare, nave de luptă și avioane de vânătoare americane desfășurate în Orientul Mijlociu, potrivit BBC.

Reacțiile Iranului și poziția diplomației americane

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că se află la Geneva pentru a obține „un acord corect și echitabil”, subliniind că Iranul nu va ceda presiunilor. În același timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a organizat exerciții navale în Strâmtoarea Hormuz, rută vitală pentru transportul petrolului.

Washingtonul i-a trimis în regiune pe emisarul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și pe Jared Kushner, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că ajungerea la un acord va fi „foarte dificilă”, deși există o oportunitate diplomatică.

