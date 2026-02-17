Admitere 2026 la UMF Craiova: calendar complet, tematică și bibliografie pentru candidați

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a publicat calendarul oficial, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la programele universitare de licență, sesiunea 2026. Candidații interesați de o carieră în domeniul medical pot consulta toate informațiile pe site-ul instituției.

Înscrierea candidaților se va face exclusiv online, în perioada 6 iulie – 19 iulie 2026.

Concursul de admitere este programat astfel:

26 iulie 2026 – Medicină, Medicină dentară și Medicină MApN,

– Medicină, Medicină dentară și Medicină MApN, 28 iulie 2026 – Farmacie, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Tehnică dentară, Asistență medicală generalistă, Radiologie și imagistică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică și Asistență medicală generalistă MApN.

Programele de studii disponibile în anul universitar 2026-2027

Pentru anul universitar 2026-2027, UMF Craiova oferă mai multe programe de studii în cadrul celor patru facultăți:

Facultatea de Medicină

Medicină (limba română)

Medicine (limba engleză)

Medicină militară

Facultatea de Stomatologie

Medicină dentară (limba română)

Dentistry (limba engleză)

Tehnică dentară

Facultatea de Farmacie

Farmacie

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Facultatea de Asistență Medicală

Asistență medicală generalistă

Asistență medicală militară

Radiologie și imagistică

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Nutriție și dietetică

Rectorul UMF Craiova: „Deschidem porțile unei noi generații”

Rectorul UMF Craiova, prof. univ. dr. Dan Gheonea, a subliniat că admiterea reprezintă momentul în care universitatea își întâmpină viitorii specialiști din domeniul sănătății. Potrivit acestuia, instituția și-a consolidat programele în limbi străine, infrastructura de cercetare și parteneriatele internaționale, oferind studenților condiții moderne de formare și acces la proiecte academice importante.

📎 Calendarul complet al admiterii, tematica și bibliografia pot fi consultate pe site-ul oficial al universității.

