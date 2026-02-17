Suspensii testate gratuit. Unde? Pe străzile Craiovei

Cu siguranță, în această primăvară, firma care se ocupă de întreținerea străzilor din orașul Craiova va avea mult de reparat. Nici nu a trecut iarna că multe străzi din oraș sunt pline de gropi. De exemplu, pe strada Râului o arteră intens circulată a orașului, esti nevoit să faci slalom printre gropi, denivelări, guri de canalizare lăsate și bumpere distruse. Într-un oraș precum Craiova, realitatea de la nivelul carosabilului spune uneori o poveste mai puțin confortabilă. Străzile secundare și chiar unele artere circulate au devenit, în ultimii ani, un teren de încercare pentru suspensiile mașinilor și răbdarea șoferilor.





Șoferii trebuie să circule atent printre gropi, unele abia vizibile, altele adânci și conturate de marginile sfărâmate ale asfaltului. După ploaile și zăpada din această iarnă, acestea se transformă în capcane acoperite cu apă care ascund dimensiunea reală a deteriorării, obligând conducătorii auto să încetinească brusc sau să schimbe banda. Așa se întâmplă și pe strada Brestei, o altă stradă a orașului intens circulată. Aici, o groapă în asfalt tronează fix înainte de semafoarele de la intersecția cu strada Râului. Tot în zona Brestei, o altă groapă se cască în asfalt în apropierea restaurantului Ambasador.



Gropile care nu mai dispar



Pe străzi de cartier, unde traficul local ar trebui să fie mai liniștit, asfaltul prezintă fisuri lungi, peticiri succesive și denivelări care se adâncesc de la un sezon la altul. În anumite zone rezidențiale, intervențiile repetate la rețelele subterane lasă în urmă suprafețe asfaltate provizoriu, care cedează după primele variații de temperatură. Astfel, de lucrări s-au făcut la canalizarea blocului 62B de pe strada Constantin Brâncoveanu.

Refacerea sau mai bine zis cârpeala făcută în urma lucrărilor transformă carosabilul într-un un mozaic de nuanțe și texturi, semn clar că lucrările au rămas neterminate. Pe bună dreptate, craiovenii se întreabă pentru cine este valabil “Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova”?

În cartierul 1 Mai pe strada Victor Gomoiu, un craiovean spune că o groapă tronează de trei ani pe carosabil. „Pe strada Doctor Victor Gomoiu, în cartierul 1 Mai, poate văd autoritățile competente, de 3 ani este o groapă și pe zi ce trece e din ce în ce mai rău. În scurt timp se va face gaură în asfalt”, spune craioveanul.

Nici pe strada Banu Stepan situația nu este prea roz. Lucrările la canalizare au lăsat cratere adânci în carosabil.

Asfalt provizoriu, probleme permanente



Șoferii spun că intervențiile repetate nu sunt tot timpul o rezolvare, dimpotrivă până la sfârșitul iernii, cârpeala cedează și groapile reapar. E semn că soluțiile temporare nu reușesc să rezolve cauzele degradării datorate infiltrațiilor de apă, a fundației slăbite a drumului sau traficul greu.

Nici pietonii nu sunt ocoliți de disconfort. În apropierea trecerilor de pietoni, denivelările pot aduna apă și noroi, iar trotuarele, uneori afectate de aceleași intervenții la utilități, obligă oamenii să meargă cu atenție sporită.

În timp, problema gropilor nu este doar una de confort urban, ea înseamnă și cheltuieli în plus pentru administrația locală. Reparațiile repetate, avariile vehiculelor și timpul pierdut în trafic de craioveni înseamnă și niște costuri plătit zilnic de comunitate, de la bugetul local , dar și din buzunarl cetățenilor. În același timp, imaginea orașului este umbrită de aceste deficiențe care persistă.

Craiovenii le cer autorităților să lucrări durabile, nu doar rapide, aspect valabil mai ales pentru operatorii de utilități. O stradă refăcută temeinic nu înseamnă doar asfalt nou turnat peste pământ, presupune o fundație solidă și coordonare între toate lucrările edilitare. Doar astfel, spun craiovenii, drumurile orașului ar putea fi artere de circulație, nu obstacole zilnice.