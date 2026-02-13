4 C
Craiova
vineri, 13 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljBărbat reținut în Dolj pentru încălcarea ordinului de protecție și conducere fără permis

Bărbat reținut în Dolj pentru încălcarea ordinului de protecție și conducere fără permis

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Craiova au pus în executare percheziția și au reținut un bărbat care-și amenința fosta soție și conducea ilegal
Polițiștii din Craiova au pus în executare percheziția și au reținut un bărbat care-și amenința fosta soție și conducea ilegal

Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 52 de ani, din comuna Bucovăț, cercetat pentru mai multe infracțiuni. Aceste este acuzat că:

  • La 28 martie 2025, a fost depistat conducând un autoturism pe strada 22 Decembrie 1989 din Craiova, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Mașina purta plăcuțe de înmatriculare retrase.
  • La 19 august 2025, este bănuit că și-a amenințat fosta soție, o femeie de 43 de ani, printr-un mesaj text, încălcând ordinul de protecție emis pe numele său.

Percheziția și reținerea

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au efectuat ieri o percheziție domiciliară în comuna Tuzla, județul Constanța. Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul poliției.

În baza probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Citește și: Tragedie în Mehedinți: bărbat de 62 de ani găsit mort în râul Topolnița

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA