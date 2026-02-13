Bărbat reținut în Dolj pentru încălcarea ordinului de protecție și conducere fără permis

Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 52 de ani, din comuna Bucovăț, cercetat pentru mai multe infracțiuni. Aceste este acuzat că:

La 28 martie 2025, a fost depistat conducând un autoturism pe strada 22 Decembrie 1989 din Craiova, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Mașina purta plăcuțe de înmatriculare retrase.

La 19 august 2025, este bănuit că și-a amenințat fosta soție, o femeie de 43 de ani, printr-un mesaj text, încălcând ordinul de protecție emis pe numele său.

Percheziția și reținerea

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au efectuat ieri o percheziție domiciliară în comuna Tuzla, județul Constanța. Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul poliției.

În baza probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

