Tragedie în Mehedinți: bărbat de 62 de ani găsit mort în râul Topolnița

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pentru salvarea unei persoane în râul Topolnița, în satul Balotești, comuna Izvoru Bârzii.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Pompierii au extras din apă un bărbat de aproximativ 62 de ani. Din păcate, medicul SAJ a declarat decesul victimei.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

