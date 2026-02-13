4 C
Craiova
vineri, 13 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentTragedie în Mehedinți: bărbat de 62 de ani găsit mort în râul Topolnița

Tragedie în Mehedinți: bărbat de 62 de ani găsit mort în râul Topolnița

De Mariana BUTNARIU
Pompierii din Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru salvarea victimei, dar medicul a declarat decesul
Pompierii din Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru salvarea victimei, dar medicul a declarat decesul

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pentru salvarea unei persoane în râul Topolnița, în satul Balotești, comuna Izvoru Bârzii.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Pompierii au extras din apă un bărbat de aproximativ 62 de ani. Din păcate, medicul SAJ a declarat decesul victimei.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Citește și: Craiova: „În lumea lui Brâncuși” – Trenul Mini Vacanței aduce trei seri de creativitate pentru copii

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA