Craiova: „În lumea lui Brâncuși” – Trenul Mini Vacanței aduce trei seri de creativitate pentru copii

În perioada 19–21 februarie, copiii sunt invitați într-o experiență specială de descoperire și creație: Trenul Mini Vacanței – „În lumea lui Brâncuși”, la Craiova.

Programul este inspirat din viața și opera marelui sculptor român Constantin Brâncuși, sărbătorit pe 19 februarie, și le oferă celor mici trei seri dedicate imaginației, artei și bucuriei de a crea.

Ne dorim să construim un spațiu cald și prietenos, unde copiii să învețe prin joacă, să experimenteze și să își dezvolte creativitatea într-un mod natural și autentic.

Evenimentul este destinat unui grup restrâns de 15 copii, cu vârste între 7 și 12 ani, pentru a asigura atenție individuală și o experiență personalizată fiecărui participant.

Programul pe zile

19 februarie

👐 Atelier de olărit

🎵 Muzică și mișcare

20 februarie

🤖 Atelier de robotică

🎨 Atelier de creație artistică

21 februarie

✂️ Atelier Art & Craft

⏰ Program zilnic: 17:00 – 20:00 (3 ore)

🎭 Animatorii vor fi prezenți aproximativ o oră în fiecare zi, pentru a crea o atmosferă dinamică și relaxată.

Ce își propune evenimentul?

✔️ Familiarizarea copiilor cu personalitatea și opera lui Constantin Brâncuși

✔️ Stimularea creativității și a expresiei artistice

✔️ Dezvoltarea abilităților practice

✔️ Încurajarea spiritului de echipă

✔️ O alternativă educativă și recreativă pentru timpul liber

Opera lui Brâncuși, bazată pe forme simple și simboluri puternice, este ușor de adaptat pentru înțelegerea copiilor și oferă un cadru ideal pentru explorare artistică.

Participare

✅ Participarea este gratuită

👧👦 Număr limitat: 15 locuri disponibile

📞 Înscrieri și informații: 0775 518 381

