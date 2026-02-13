BNP obține o victorie covârșitoare în Bangladesh, la primele alegeri după revolta Generației Z

Bangladesh Nationalist Party (BNP) și-a asigurat majoritatea în urma alegerilor istorice din Bangladesh, marcând o schimbare politică majoră după protestele masive din 2024.

Este o revenire spectaculoasă pentru liderul formațiunii, Tarique Rahman, aflat în exil autoimpus la Londra.

Alegerile au avut loc pe fondul unui climat tensionat, la doar un an după revolta condusă de studenți care a pus capăt celor 15 ani de guvernare ai fostului premier Sheikh Hasina.

Umbra protestelor din 2024

Revolta Generației Z din 2024 a dus la căderea guvernului Hasina, într-un context de acuzații privind tendințe autocratice.

Până la 1.400 de protestatari ar fi fost uciși în timpul represiunii – acuzații pe care Hasina le neagă.

Partidul său, Awami League, a fost interzis să participe la scrutinul actual.

În paralel cu alegerile parlamentare, cetățenii au votat și într-un referendum pentru modificarea Constituției.

China felicită, India privește cu îngrijorare

Ambasada China la Dhaka a felicitat autoritățile pentru organizarea unor alegeri „line și de succes” și și-a exprimat dorința de a aprofunda relațiile bilaterale.

Beijingul și-a consolidat prezența în Bangladesh în ultimul an, cu investiții de aproximativ 800 de milioane de dolari și cooperare extinsă în domeniile apărării și medical.

În schimb, relațiile cu India s-au deteriorat considerabil.

Fuga lui Sheikh Hasina la Delhi după violențele din 2024 a alimentat resentimente în rândul tinerilor.

Generația Z și mesajul „Dhaka, nu Delhi”

La University of Dhaka, sloganul „Dhaka, nu Delhi” a devenit simbolul unei noi atitudini politice.

Mulți tineri susțin că India a intervenit prea mult în politica internă a țării.

„Tânăra generație simte că India intervine în țara noastră de mulți ani”, a declarat un student pentru BBC.

Relațiile bilaterale, cândva considerate un model regional, sunt acum la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.

Concluzie

Victoria BNP marchează începutul unei noi etape pentru Bangladesh – una definită de presiunea tinerilor pentru reformă, repoziționări geopolitice și redefinirea echilibrului de putere în Asia de Sud.

Rămâne de văzut dacă noul guvern va reuși să stabilizeze țara după una dintre cele mai tulburi perioade din istoria sa recentă, potrivit BBC.

