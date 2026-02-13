Alertă cod roșu de avalanșă în Alpii francezi, în plină vacanță de schi

Autoritățile franceze au emis cod roșu de avalanșă în zona Alpilor, în plină perioadă a vacanței de schi. Situația este deosebit de gravă în departamentul Savoia, din sud-estul Franței, unde ninsorile abundente și rafalele puternice de vânt au destabilizat stratul de zăpadă.

În aceste condiții, mai multe stațiuni montane au decis închiderea totală sau parțială a pârtiilor, pentru a preveni producerea unor tragedii.

Avalanșele au făcut șase victime în Alpii francezi. Avertismentele de pericol sunt ignorate

O serie de avalanșe fatale a lovit Alpii francezi pe fondul ninsorilor abundente. Acest lucru a determinat reluarea avertismentelor din partea autorităților și reamintiri dure ale pericolelor schiatului în afara pârtiilor în perioadele cu risc ridicat. Încă trei schiori au fost uciși de avalanșe în Alpii francezi duminică, numărul morților din weekend ajungând la șase, în ciuda avertismentelor repetate din partea autorităților.



Ultimele decese au survenit la o zi după ce trei bărbați au fost luați de vânt în timp ce schiau în afara pârtiilor, în Savoia, potrivit RFI. Pe parcursul weekendului, masivele alpine au fost clasificate ca fiind cu risc ridicat din cauza unui strat de zăpadă instabil în urma ninsorilor abundente.



Vorbind duminică seara, Vanina Nicoli, prefectul de Savoia, și-a exprimat regretul că schiatul în afara pârtiilor – care fusese „puternic descurajat” de vineri – a dus din nou la decese și a pus în pericol atât schiorii, cât și salvatorii. Riscul de avalanșă în mare parte a regiunii a fost de 4 din 5.

Recomandări pentru turiști

Autoritățile le recomandă turiștilor:

să evite deplasările inutile în zonele montane expuse riscului

să respecte indicațiile salvamontiștilor

să urmărească permanent anunțurile oficiale

Pericolul este amplificat de stratul instabil de zăpadă, care poate declanșa avalanșe spontane.

Cod roșu și de inundații

Pe lângă riscul major de avalanșe, două departamente din sud-vestul Franței se află și sub cod roșu de inundații, în contextul fenomenelor meteo extreme.

Sunt preconizate:

🚗 perturbări ale transportului rutier,

🚆 întârzieri sau anulări în traficul feroviar.

✈️ probleme în transportul aerian.

⚡ posibile întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă potabilă.

Avertisment pentru români

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să călătorească în zonele afectate din Franța.

Cetățenii sunt sfătuiți să consulte informațiile oficiale și să ia legătura cu autoritățile locale în caz de urgenț

Vacanța de schi din Alpi este umbrită de condiții meteorologice extreme. Autoritățile franceze sunt în alertă maximă, iar turiștii sunt îndemnați la prudență.

Siguranța trebuie să rămână prioritatea numărul unu în aceste zile.

Citește și: Emoții uriașe la Selecția Națională Eurovision 2026: Cei 10 finaliști au fost aleși! Un al 11-lea va fi decis de public