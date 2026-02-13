Emoții uriașe la Selecția Națională Eurovision 2026: Cei 10 finaliști au fost aleși! Un al 11-lea va fi decis de public

Emoții intense pentru artiștii înscriși în Selecția Națională Eurovision 2026! Juriul a ales cei 10 finaliști care vor lupta pentru șansa de a reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, competiție ce va avea loc la Viena.

Finala Selecției Naționale se va desfășura pe 4 martie, în studiourile Televiziunea Română (TVR) și va fi transmisă în direct, on air și online.

Cei 10 finaliști aleși de juriu

Numele celor 10 artiști au fost anunțate în direct la Telejurnalul de la ora 20:00, pe TVR 1 și TVR INFO, în prezența producătorului Selecției Naționale, Iuliana Marciuc.

🎵 Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

🎵 Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

🎵 Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

🎵 Emy Alupei – „Tili Bom”

🎵 HVNDS – „DOR”

🎵 Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

🎵 Olivia Addams – „Croco”

🎵 Robert Lukian – „Fire to the Lies”

🎵 Vanu – „Therapy Enemy”

🎵 Yguana – „Happy Birthday”

Cei 10 au fost selectați după o semifinală-maraton desfășurată pe parcursul a trei zile, în care 67 de artiști au urcat pe scenă.

Pentru prima dată, organizatorii introduc un Wild Card din partea publicului.

Cinci piese clasate pe locurile 11–15 intră într-o competiție online, iar cea care va strânge cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR până duminică, ora 19:00, va intra în finală.

În cursă sunt:

🎧 Alexa & Aria Moon – „iELE”

🎧 Antonio Pican – „Humans”

🎧 Bogdan Medvedi – „Broken Heart”

🎧 Impact – „Bengalo”

🎧 Wrs – „All The Way”

„Numărul de vizualizări salvează un concurent”, a explicat Iuliana Marciuc.

Lineup-ul final va fi complet duminică, la ora 20:00.

România intră în semifinala a doua

România va evolua pe 14 mai 2026, în prima parte a semifinalei a doua a Eurovision Song Contest, organizat sub sloganul „United by Music”.

Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar marea finală pe 16 mai, la Viena.

Ediția precedentă a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

O competiție cu tradiție

Organizat de European Broadcasting Union (EBU), Eurovision este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din lume, cu o tradiție începută în 1956, la Lugano.

Pe scena Eurovision au urcat de-a lungul timpului artiști legendari precum:

ABBA

Julio Iglesias

Celine Dion

Johnny Logan

Cele mai bune rezultate ale României rămân:

🥉 Locul 3 – Luminița Anghel & Sistem (2005)

🥉 Locul 3 – Paula Seling & Ovi (2010)

🏅 Locul 4 – Mihai Trăistariu (2006)

Citește și: Sprijin financiar de urgență pentru pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvara 2025