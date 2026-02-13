Sprijin financiar de urgență pentru pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvara 2025

Vești importante pentru fermierii afectați de înghețul târziu din primăvara anului 2025. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că, până la data de 9 martie 2026 inclusiv, primește cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgență destinat sectorului pomicol.

Măsura vizează plantațiile pomicole afectate în perioada aprilie – mai 2025 și se acordă sub formă de grant.

Cine poate beneficia?

Pot solicita sprijin fermierii care:

dețin documente care certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod;

înregistrează un grad de afectare între 30% și 100%;

au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

Cât se acordă?

Sprijinul financiar este de maximum 2.000 euro/ha (echivalentul a 10.180,6 lei/ha).

Sunt eligibile următoarele specii pomicole:

🍏 măr

🍐 păr

🌳 prun

🍑 cais/zarzăr

🍑 piersic

🍒 cireș

🍒 vișin

🍑 nectarin

🌰 nuc

🌰 alun

🌰 migdal

Bugetul total alocat este de 11,5 milioane euro, finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Unde și cum se depun cererile?

Cererile se depun la Centrele APIA unde a fost înregistrată cererea de plată pentru anul 2025.

Dacă au intervenit modificări ale contului bancar, este necesar documentul actualizat cu coordonatele bancare.

Documentele depuse în copie trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul”, să fie datate și semnate de beneficiar.

Verificările se realizează administrativ prin sistemul IACS, iar plata se va face în funcție de suprafețele eligibile stabilite și de gradul de afectare.

Baza legală

Sprijinul este acordat în baza Hotărârea Guvernului nr. 66/2026, privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025.

Concluzie

După un sezon greu, natura primește un mic răspuns din partea autorităților. Pentru pomicultorii afectați, acest grant poate însemna diferența dintre pierdere totală și șansa de a reporni ciclul producției.

Termen limită: 9 martie 2026 ⏳

