Acțiune comună a polițiștilor din Dolj și Mehedinți pe DN 6: zeci de șoferi sancționați pentru viteză excesivă

Polițiștii rutieri din Mehedinți, în colaborare cu cei din Dolj, au desfășurat o acțiune comună pe DN 6, având ca principal obiectiv prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Activitățile s-au desfășurat în intervalul 15.00 – 19.00, fiind utilizate echipamente radar amplasate în sistem „cascadă”, o metodă menită să descurajeze comportamentele periculoase la volan pe un sector de drum intens circulat.

Amenzi de peste 27.000 de lei

În urma controalelor efectuate, polițiștii mehedințeni au constatat 77 de abateri contravenționale, pentru care au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de peste 27.000 de lei.

Dintre acestea:

35 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză,

12 șoferi au rămas fără permis, după ce au fost depistați circulând cu viteze ce depășeau cu peste 50 km/h limita legală.

Șoferi testați pentru consumul de alcool

Totodată, în cadrul acțiunii, 26 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, pentru prevenirea conducerii sub influența băuturilor alcoolice.

Prin această acțiune comună, polițiștii au urmărit creșterea siguranței rutiere, responsabilizarea participanților la trafic și reducerea riscului de accidente grave, viteza excesivă fiind una dintre principalele cauze ale evenimentelor rutiere soldate cu victime.

