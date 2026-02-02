Slăbitul, rezoluția preferată a românilor: de ce eforturile eșuează pentru cei mai mulți

În fiecare început de an, slăbitul rămâne una dintre cele mai populare rezoluții ale românilor. Un nou sondaj național realizat la inițiativa Novo Nordisk arată însă o realitate îngrijorătoare: deși aproape 75% dintre respondenți au încercat cel puțin o dată să slăbească, rezultatele sunt rareori durabile.

De ce vor românii să slăbească

Principalele motive invocate pentru pierderea în greutate sunt:

Sănătatea – 40%,

Starea de bine – 34%,

Aspectul fizic – 25%.

Cu toate acestea, datele arată că pentru mulți români slăbitul rămâne o luptă pierdută. 12% nu au obținut niciun rezultat, 38% au avut rezultate minime sau nesustenabile, iar 26% au recâștigat kilogramele pierdute.

Slăbitul nu eșuează din lipsă de voință

Rezultatele sondajului scot la iveală un adevăr adesea ignorat: pentru majoritatea oamenilor, slăbitul nu eșuează din lipsă de voință, ci din cauze mult mai complexe.

Printre cele mai frecvente obstacole se numără:

Stresul, oboseala și stilul de viață modern – 45%,

Lipsa voinței – 34%,

Lipsa informațiilor corecte – 11%.

Fenomenul „yo-yo” – slăbit urmat de recâștigarea kilogramelor – este frecvent întâlnit și descris ca frustrant și demotivant.

Metodele preferate de slăbit ale românilor

În topul soluțiilor încercate se află:

Sportul și fitnessul – 37%,

Dietele restrictive sau „diete-minune” – 28%,

Numărarea caloriilor și aplicațiile online – 24%.

Cu toate acestea, pentru mulți, aceste metode nu duc la rezultate pe termen lung.

Obezitatea, o boală încă insuficient înțeleasă

Un studiu european realizat în cinci țări, la inițiativa Novo Nordisk, arată că 43% dintre respondenți nu știu că OMS clasifică obezitatea drept o boală cronică complexă. Lipsa de informare contribuie la stigmatizare și la așteptări nerealiste legate de slăbit.

În România, situația este alarmantă: potrivit Atlasului Obezității, aproximativ 40% dintre adulți trăiesc cu obezitate, iar peste 70% sunt supraponderali sau obezi.

Specialiștii cer schimbarea perspectivei

„Rezoluțiile de An Nou pot pune o presiune suplimentară pe oameni atunci când rezultatele nu apar. Datele arată că 86% dintre respondenți cred că doar voința este responsabilă de slăbit. Este important să explicăm că obezitatea este rezultatul factorilor genetici, de mediu și al experiențelor de viață. Gestionarea greutății este un proces complex și nu ar trebui văzut ca un eșec personal”, a declarat Katarzyna Kaspercka, Corporate Vice President, Business Area Europe East, Novo Nordisk.

Deschidere tot mai mare către soluții medicale

Sondajul arată și o schimbare de mentalitate:

31% ar lua în calcul opțiuni medicale dacă ar apărea probleme de sănătate asociate obezității,

ar lua în calcul opțiuni medicale dacă ar apărea probleme de sănătate asociate obezității, 25% ar apela la farmacoterapie dacă ar primi informații medicale clare,

ar apela la farmacoterapie dacă ar primi informații medicale clare, 17% dacă metodele clasice au eșuat.

Aceste date subliniază nevoia reală de educație medicală și dialog bazat pe știință.

Dincolo de rezoluții, un proces care cere sprijin

Obezitatea este una dintre cele mai mari provocări de sănătate ale prezentului, cu impact asupra sănătății fizice, mentale și emoționale. Concluzia studiului este clară: gestionarea greutății nu ar trebui parcursă în solitudine, ci cu sprijin medical, empatie și soluții pe termen lung.

