Acțiune rutieră amplă în Vâlcea: peste 400 de sancțiuni și zeci de permise reținute

Polițiștii rutieri vâlceni, împreună cu polițiștii de ordine publică, au desfășurat, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, acțiuni pentru creșterea vizibilității în trafic și reducerea riscului rutier. Scopul a fost menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice.

Controale pe principalele artere din județ

Activitățile s-au desfășurat pe principalele drumuri din județ, utilizând aparate radar pentru depistarea vitezei excesive, precum și echipamente pentru identificarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În total, au fost efectuate:

298 testări pentru alcool,

8 testări pentru substanțe psihoactive.

Sancțiuni și rețineri în trafic

În cadrul acțiunilor, polițiștii au aplicat 483 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 175.000 de lei, dintre care 148 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Au fost reținute 56 de permise de conducere, după cum urmează:

20 pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale

14 pentru depășiri neregulamentare

6 pentru conducere sub influența alcoolului

Restul pentru alte abateri

De asemenea, au fost retrase 31 certificate de înmatriculare din cauza deficiențelor tehnice la vehiculele oprite, iar în timpul acțiunilor au fost constatate 8 infracțiuni la regimul rutier.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea precizează că acțiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere vor continua, iar polițiștii rutieri vor rămâne permanent implicați în asigurarea unui climat de siguranță pe drumurile publice.

Citește și: Accident rutier pe DN 65: un bărbat a intrat cu mașina într-un pom