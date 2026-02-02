Accident rutier pe DN 65: un bărbat a intrat cu mașina într-un pom

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, AZI, prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 65, în afara localității Găneasa.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt, care au stabilit că un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, din orașul Piatra-Olt, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea drumului. Cauzele evenimentului vor fi stabilite pe parcursul cercetărilor.

Victime și investigații

În urma accidentului, conducătorul auto a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Deoarece șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilometru, polițiștii i-au prelevat mostre biologice la spital pentru determinarea alcoolemiei.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului. În acest sens, a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

