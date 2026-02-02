Întâmpinarea Domnului – lumina lui Hristos și tradițiile românești de 2 februarie

Pe 2 februarie, creștinii ortodocși sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, una dintre marile sărbători închinate Mântuitorului. Această zi amintește momentul în care Pruncul Iisus a fost adus la Templu și întâmpinat de dreptul Simeon și de Ana. Gestul simbolizează apropierea omului de Dumnezeu și lumina pe care Hristos o aduce în lume.

Ce este Întâmpinarea Domnului și de ce se sărbătorește

Întâmpinarea Domnului marchează momentul în care Iisus a fost dus la Templu, la patruzeci de zile după naștere, conform tradiției iudaice prin care copilul întâi născut era închinat lui Dumnezeu, iar mama trecea prin ritualul de curățire.

Acolo, Simeon și Ana recunosc pruncul ca fiind Mesia, simbolizând întâlnirea dintre om și Dumnezeu, potrovit doxologia.ro. Credincioșii văd această scenă ca pe o apropiere spirituală, iar gestul lui Simeon, care Îl ia în brațe pe Iisus, semnifică răbdarea, nădejdea și credința sinceră.

Lumina lui Hristos – simbol și tradiție

Pruncul Iisus este lumina care vine în lume, aducând adevăr și speranță. De aceea, în această zi, mulți credincioși aduceau lumânări la biserică pentru binecuvântare, simbol al luminii care îi va însoți în viața de zi cu zi.

Sărbătoarea transmite și un mesaj de smerenie și apropiere dintre oameni, arătând că Dumnezeu a venit în lume nu cu forță, ci cu simplitate și iubire.

Stretenia sau Ziua Ursului – tradiții populare de 2 februarie

În tradiția populară românească, ziua este cunoscută și ca Stretenia sau Ziua Ursului, un moment legat de tranziția de la iarnă la primăvară. Se spune că cele două anotimpuri „se întâlnesc” și că vremea din această zi poate anticipa cum va fi sezonul următor.

Obiceiuri populare includeau:

Ungerea copiilor cu grăsime de urs pentru putere și sănătate,

Afumarea bolnavilor cu păr de urs pentru vindecare,

Observarea comportamentului ursului pentru a ghici cum va fi vremea: dacă își vede umbra, iarna va ține încă șase săptămâni; dacă nu, primăvara se apropie.

Se credea și că cine se naște sau se căsătorește în această zi va avea parte de provocări sau „ceasuri rele”, iar ursul era considerat meteorologul satului.

Citește și: Acțiune preventivă a polițiștilor rutieri pe DN 6, în județul Olt. Viteza excesivă, în atenția autorităților