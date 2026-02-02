Acțiune preventivă a polițiștilor rutieri pe DN 6, în județul Olt. Viteza excesivă, în atenția autorităților

-3.3 C
De Mariana BUTNARIU
Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt desfășoară, astăzi, o acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai intens circulate drumuri din județ, unde se înregistrează un risc crescut de producere a accidentelor rutiere, în special din cauza nerespectării regimului legal de viteză.

Controale în sistem „releu”, pe mai multe tronsoane de drum

Activitățile sunt desfășurate în sistem „releu”, pe tronsoanele aflate în competența structurilor rutiere teritoriale, scopul principal fiind diminuarea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Pentru depistarea și sancționarea abaterilor, polițiștii utilizează aparate de măsurare a vitezei, precum și dispozitive pentru testarea alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Pe lângă componenta de control, acțiunea are și un caracter educativ. Conducătorii auto opriți în trafic sunt informați cu privire la importanța adoptării unui comportament responsabil, adaptat condițiilor de drum și sezonului rece.

RAR, prezent în teren pentru verificări tehnice

La acțiune participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care efectuează verificări tehnice în trafic, pentru identificarea defecțiunilor ce pot afecta siguranța circulației, în special în contextul condițiilor specifice iernii. Polițiștii rutieri reamintesc că respectarea regulilor de circulație reprezintă un factor esențial în prevenirea accidentelor rutiere și în protejarea vieții tuturor participanților la trafic.

