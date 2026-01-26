Un român a vrut să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a ştiut să pornească locomotiva

Un român de 37 de ani s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria Inferioară folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece cu el, dar nu a reuşit să îl pornească.

Ajuns în cabina mecanicului, românul a spart mai multe geamuri, a provocat daune şi a activat lumina şi semnalul sonor al garniturii, alertând astfel autorităţile feroviare. Prins şi dus la Poliţie, el a refuzat să-şi decline identitatea şi chiar a lovit şi rănit o poliţistă. În cele din urmă, bărbatul a fost la penitenciarul din St. Pölten, informează Kronen Zeitung.

Potrivit Kronen Zeitung, în noaptea de duminică spre luni, în gara St. Valentin din districtul Amstetten, din Austria Inferioară, a avut loc un incident neobişnuit, când un bărbat de 37 de ani a încercat să pună în funcţiune un tren care staţiona.

Puţin înainte de ora 4 dimineaţa, Poliţia a fost chemată la gară, după ce coordonatorul de urgenţă al ÖBB a dat alarma. Un bărbat intrase cu puţin timp înainte într-un tren staţionat folosind un ciocan de urgenţă, intenţionând că îl pună în funcţiune şi să plece cu el, precizează sursa citată.

Bărbatul nu a reuşit să pună trenul în funcţiune

Potrivit publicaţiei austriece, bărbatul a reuşit chiar să ajungă în cabina mecanicului, provocând daune materiale importante, inclusiv spargerea mai multor geamuri. Totuşi, bărbatul nu a reuşit să pună trenul în funcţiune, dar, în schimb, a activat lumina şi semnalul sonor, ceea ce a dus, cel mai probabil, la descoperirea lui, mai notează publicaţia.

Dus la Poliţie, bărbatul a refuzat să coopereze cu oamenii legii şi să-şi decline identitatea, iar situaţia a devenit tensionată. În timp ce încerca să-i ia amprentele, o poliţistă a fost brusc apucată de păr şi de gât şi trântită la pământ, având nevoie să fie transportată la spital din cauza rănilor provocate. De asemenea, un coleg al poliţistei a fost uşor rănit în timp ce încerca să o ajute, precizează aceeaşi sursă.

În cele din urmă, s-a stabilit că bărbatul era un român în vârstă de 37 de ani, acesta fiind dus de forţele de intervenţie rapidă la penitenciarul din St. Pölten, mai arată publicaţia.

Citeşte şi: Coaliția a decis să amâne asumarea răspunderii pe reforma administrației