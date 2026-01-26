Coaliția a decis să amâne asumarea răspunderii pe reforma administrației

Planul Executivului de a-și angaja răspunderea în Parlament pentru măsurile de reformare a administrației a suferit o modificare de calendar. Liderii Coaliției au discutat ore bune la Palatul Victoria reformele și temele restante rămase pe agenda Executivului.

Deși Ilie Bolojan ar fi dorit să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe tăierile din administrație în jurul datei de 29 ianuarie, în ședința de luni nu s-au înțeles, astfel că reforma este, din nou, amânată.

Liderii partidelor nu au reușit să ajungă la un consens

Ședința Coaliției de guvernare s-a încheiat fără un acord clar asupra modului în care Executivul își va asuma răspunderea pe următorul pachet de măsuri fiscale. Potrivit surselor participante, liderii partidelor nu au reușit să ajungă la un consens, în condițiile în care social-democrații au insistat ca, simultan cu tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții, Guvernul să adopte și ajutoare financiare pentru companii și populație, potrivit digi24.ro.

Forma finală a pachetului de relansare economică rămâne blocată

Deși măsurile au fost discutate încă de anul trecut în interiorul Coaliției, forma finală a pachetului de relansare economică rămâne blocată din cauza divergențelor pe mai multe măsuri. În acest context, premierul Ilie Bolojan ar fi dorit ca reducerea cheltuielilor din administrație să fie adoptată cu prioritate, urmând ca schema de ajutoare să fie stabilită ulterior.

Însă social-democrații au refuzat, pe motiv că nu au o garanție că acestea ar mai fi adoptate ulterior. Deși inițial a fost avansată data de 29 ianuarie pentru asumarea răspunderii de către Guvern pe noile măsuri, astfel încât Executivul să stabilească apoi bugetul pe anul 2026, din cauza neînțelegerilor din ședința de luni termenul a fost amânat. Cel mai probabil asumarea va avea loc după data de 1 februarie.

