MApN: SUA, România, Polonia și Franța derulează la Cincu un exercițiu multinațional de artilerie

Cel mai mare exercițiu de interoperabilitate a artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, exercițiul multinațional DYNAMIC FRONT 26, are loc de luni până pe 13 februarie, la Cincu. Participă structuri din Statele Unite, România, Polonia și Franța.

„Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate“, informează un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control

Potrivit MApN, DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional.

Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

Media Day în Poligonul Cincu

În cadrul exercițiului, în data de 9 februarie, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, organizează Media Day în Poligonul Cincu. Evenimentul va include observarea punctelor de tragere și a impactului muniției, precum și sprijin aerian apropiat (CAS). Va urma o conferință de presă organizată la punctul de observare.

SUA, România și aliații NATO își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă

DYNAMIC FRONT 26 evidențiază rolul Comandamentului Multidomeniu 56 – Europa în integrarea efectelor la nivel de teatru de operații și în dezvoltarea operațiilor multidomeniu la scară largă și marchează ultima ediție a exercițiului în actualul format, urmând ca, din anul viitor, să fuzioneze cu exercițiul Arcane Thunder sub denumirea Arcane Front, a precizat MApN.

Potrivit sursei citate, prin acest exercițiu, SUA, România și aliații NATO își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și securitatea regională.

