Un copil de 4 ani s-a înecat într-un râu când se dădea pe derdeluș. Un alt copil, de 5 ani, a fost salvat de un adolescent

Un copil de 4 ani s-a înecat după ce a căzut vineri în râul Someș, în municipiul Gherla, în timp ce se dădea pe derdeluș. Un alt copil, de 5 ani, care a căzut și el în apă, a fost salvat de un adolescent.

Vineri, în jurul orei 15.00, cei doi copii, verișori, se jucau pe un derdeluș pe digul râului Someșul Mic. Băieții ar fi pornit pe un sac de plastic de sus, de pe marginea digului. Până jos, la râu, sunt, spun localnicii, aproximativ 8–10 metri. Cei doi ar fi depășit malul înghețat și au intrat direct în apă.

„Doi minori, cu vârste de 4, respectiv 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluș de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă. Un minor de 9 ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luați de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuințe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni.

Astfel, un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani. Minorul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate“, a informat IPJ Cluj. Copilul a ajuns la spital cu hipotermie ușoară.

Copilul de 4 ani nu a fost însă găsit. Mai multe echipaje de pompieri, împreună cu un scafandru, l-au căutat până pe înserat. Misiunea, îngreunată de faptul că râul este în mare parte înghețat, a fost oprită după trei ore.

Căutările au fost reluate în această dimineață.

Citește și: Robbie Williams a devenit artistul cu cele mai multe albume pe locul 1 în topurile muzicale britanice