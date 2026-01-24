Solistul pop britanic Robbie Williams a devenit artistul cu cele mai multe albume pe locul 1 în topurile muzicale britanice, depășind legendara formație Beatles grație succesului obținut de noul său album, „Britpop“, a anunțat vineri organizația care ține clasamentul vânzărilor de albume, Official Charts Company, informează Agerpres.

„He’s the one!“ (El este acela!), a titrat Official Charts Company, făcând trimitere la celebra piesă „She’s the One“ a fostului lider al trupei Take That.

De la succesul albumului său solo de debut, „Life Thru A Lens“, lansat în 1997, Robbie Williams a avut 16 albume care au ajuns pe primul loc în Marea Britanie, unde a vândut aproximativ 20 de milioane de albume.

Cel mai recent album al său, „Britpop“, a fost lansat pe 16 ianuarie, iar Robbie Williams l-a descris ca fiind ”albumul” pe care a vrut să-l scrie și să-l lanseze după ce a părăsit Take That în 1995.

Acesta este primul album de studio lansat din 2019 de cântărețul cunoscut pentru hituri ce alternează între imnuri pop-rock energice și balade romantice.

Robbie Williams a vândut peste 80 de milioane de albume în întreaga lume

„Felicitări, Robbie!“, a comentat Martin Talbot, director general al Official Charts.

„Nici măcar tânărul sigur pe el, în vârstă de 16 ani, din Stoke-on-Trent, nu ar fi crezut vreodată că așa ceva este posibil când s-a alăturat Take That în 1990. Și totuși, iată-l în vârful lumii, artistul cu cele mai bune vânzări din Marea Britanie din toate timpurile!“, a adăugat el.

Pe lângă Beatles (15 albume numărul 1), Robbie Williams îi depășește în acest clasament pe Rolling Stones (14), Taylor Swift (14) și Elvis Presley (13).

Dintre cele șaisprezece albume pe care le-a avut în fruntea clasamentelor, trei sunt compilații, iar unul, „Better Man“, lansat în 2025, este coloana sonoră a filmului omonim inspirat din viața cântărețului, în care rolul acestuia este interpretat de un cimpanzeu CGI.

Doar unul dintre albumele sale de studio nu a reușit să urce până pe locul 1: „Reality Killed the Video Star“, lansat în 2009, care s-a oprit pe locul 2.

În cariera sa de 35 de ani, Robbie Williams a vândut peste 80 de milioane de albume în întreaga lume.

