Consilier local, reținut pentru că a lovit un elev care se luase de fiul lui la școală

Un consilier local din comuna gălățeană Țepu a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că agresat un elev pe terenul de sport al școlii.

Incidentul în care a fost implicat consilierul s-ar fi produs în toamna anului 2025 și ar fi fost filmat de un alt elev. Înregistrarea video a apărut mai târziu în spațiul public.

Poliția s-a sesizat din oficiu abia acum, iar vineri Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a decis reținerea suspectului pentru 24 de ore, anunță Monitorul de Galați.

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, adultul l-a lovit pe adolescent cu palma peste cap și l-a apucat de gât. Se aude cum consilierul îi spune elevului:

„Dă-ți pantalonii jos, acum! Nu ți-i dai? Vrei să ți-i dau eu”

„Dar mi-am cerut scuze”, răspunde adolescentul.

Consilierul îl acuză pe primar de înscenare

Conflictul dintre consilier și elevul de liceu ar fi pornit de la o glumă nepotrivită pe care adolescentul i-a făcut-o fiului consilierului, care este elev în clasa a II-a.

Consilierul acuzat de agresiune nu a prezentat o explicație publică pe acest subiect, dar a postat pe Internet un mesaj în care sugerează că întregul incident a fost înscenat de primarul comunei.

„Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În prezent sunt efectuate cercetări în vederea identificării persoanelor implicate, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Galați.

Bărbatul agresor a fost anterior reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii, însă i-a fost retrasă această funcție pentru că nu se prezenta la ședințe.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a dispus vineri, 23 ianuarie, măsura reținerii pentru 24 de ore a consilierului. Bărbatul va fi prezentat instanței, în cursul zilei de 24 ianuarie.

