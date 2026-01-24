Ilie Bolojan îi răspunde Olguţei Vasilescu: La Craiova au fost alocate pentru un CET 168 de milioane de euro, timp de 4 ani, dar nu s-au făcut lucrări

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat vineri seară că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum, ci prin implementarea unui proiect serios. Declaraţile vin după ce a fost acuzat de primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, că a lăsat Craiova în frig.

”Eu ştiu bine că la Craiova au fost alocate, pentru un CET, 168 de milioane de euro, timp de 4 ani de zile, şi nu s-au făcut lucrări acolo. Bolojan i-a numit pe oamenii ăia în Consiliul de Administraţie sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta?!!! Eu sunt de vină că anul trecut au mai luat împrumut de 70 de milioane de euro de la Eximbank, pe care nu îl vom mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo?! Haideţi să discutăm foarte deschis lucrurile!”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi24.

Dacă lucrurile ar fi fost bine gestionate la Craiova, oraşul nu ar fi rămas în frig

Premierul a atras atenţia că, dacă lucrurile ar fi fost bine gestionate la Craiova, nu s-ar fi ajuns în situaţia în care oraşul să rămână în frig.

”Eu nu fac acuzaţii, eu v-am dat nişte cifre. V-am spus că, dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea societăţii, cei care i-au numit pe ei în Consiliul de Administraţie, Primăria Craiova care este… dacă clientul de bază al acestei companii ar fi gestionat cu atenţie lucrurile, nu am fi ajuns într-o astfel de situaţie”, a mai declarat Bolojan.

El consideră că ”aceste situaţii se rezolvă nu prin căutarea unui vinovat acum”.

”Se rezolvă printr-un proiect serios care trebuie făcut acolo, prin licitaţii făcute la preţuri de piaţă, ţinând cont de realităţile din această piaţă de energie şi prin, într-adevăr, un sprijin dat de la Guvern, prin diferite posibilităţi direcţionale unor fonduri europene, fonduri de modernizare, în aşa fel încât să avem o centrală dimensionată la capacitate, în mod corect şi nu un proiect prost, care a fost făcut acum câţiva ani de zile”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Olguța Vasilescu și soțul ei l-au învinovățit pe Ilie Bolojan pentru problemele cu termoficarea la Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, l-a acuzat, duminică, pe premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă susţinută în faţa SC Electrocentrale Craiova, că a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care craiovenii au rămas de mai multe ori fără căldură.

Ulterior, într-un interviu la Antena 3, europarlamentarul Claudiu Manda, secretar general al PSD şi soţul Liei Olguţa Vasilescu, a afirmat că premierul Ilie Bolojan ”nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie ”să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că „playlistul“ înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.

Ce i-a răspuns Olguței Vasilescu primarul din Oradea

Primarul municipiului Oradea, liberalul Florin Birta, a răspuns atacurilor din PSD la adresa lui Ilie Bolojan, potrivit cărora ”nu cântă din acelaşi playlist” şi că ar putea veni momentul ”schimbării lăutarului”, făcând o paralelă între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, unde edil este social-democrata Lia Olguţa Vasilescu.

”Diferenta dintre Oradea şi Craiova în ceea ce priveşte sistemul de termoficare. Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”, spune Birta, concluzia sa fiind că, atunci ”când administraţia devine spectacol, iar politica se face lăutăreşte, nu e de mirare că la primul ger se opreşte muzica”.

