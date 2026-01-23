Incendiu la o anexă gospodărească în localitatea Nedeia. Pompierii au intervenit prompt

🚒 Echipaje de la Garda de Pompieri Bechet au acționat pentru limitarea propagării focului



Pompierii din cadrul Gărzii de Pompieri Bechet intervin, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în localitatea Nedeia.

La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului anexei, afectând o suprafață de aproximativ 80 mp. Existau riscuri majore de propagare a flăcărilor către construcțiile învecinate și către restul gospodăriei.

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea incendiului, protejarea obiectivelor din apropiere și limitarea extinderii focului.

Potrivit informațiilor transmise de echipaje, incendiul este localizat, urmând ca intervenția să continue până la lichidarea ultimelor focare.

Citește și: Bărbat reținut pentru furt calificat, după ce a spart un autoturism în Târgu Jiu