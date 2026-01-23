4 C
Craiova
vineri, 23 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăLocalDoljIncendiu la o anexă gospodărească în localitatea Nedeia. Pompierii au intervenit prompt

Incendiu la o anexă gospodărească în localitatea Nedeia. Pompierii au intervenit prompt

De Mariana BUTNARIU
Incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului anexei din Nedeia
🚒 Echipaje de la Garda de Pompieri Bechet au acționat pentru limitarea propagării focului


Pompierii din cadrul Gărzii de Pompieri Bechet intervin, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în localitatea Nedeia.

La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului anexei, afectând o suprafață de aproximativ 80 mp. Existau riscuri majore de propagare a flăcărilor către construcțiile învecinate și către restul gospodăriei.

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea incendiului, protejarea obiectivelor din apropiere și limitarea extinderii focului.

Potrivit informațiilor transmise de echipaje, incendiul este localizat, urmând ca intervenția să continue până la lichidarea ultimelor focare.

