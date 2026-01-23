Bărbat reținut pentru furt calificat, după ce a spart un autoturism în Târgu Jiu

🚓 Suspectul a fost depistat de polițiști la scurt timp după sesizare, având asupra sa bunurile sustrase

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați direct, azi noapte, de un bărbat de 67 de ani, din comuna Peștișani, sat Gureni, că o persoană necunoscută ar fi pătruns în autoturismul său, parcat pe strada Siretului din municipiu. De aici ar fi sustras mai multe bunuri, după care ar fi plecat în grabă spre strada Victoriei.

Imediat după primirea sesizării, în zona indicată au fost direcționate patrule de ordine publică. Pe strada Corneliu Coposu, polițiștii au observat o persoană care, la vederea acestora, a manifestat un comportament suspect, intrând într-o scară de bloc.

Polițiștii au procedat la interceptarea și legitimarea persoanei, stabilind că este vorba despre un bărbat de 41 de ani, din Voinigești.

În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost găsită o plasă din material textil, de culoare roșie, în care se aflau mai multe bunuri. Bărbatul nu a putut justifica proveniența bunurilor.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu, unde bunurile au fost ridicate și prezentate apelantului. Bărbatul de 67 de ani a recunoscut o parte dintre bunuri ca fiind ale sale, sustrase din autoturism.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ulterior, față de bărbatul de 41 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

