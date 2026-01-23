2.9 C
Craiova
vineri, 23 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Tânăr de 22 de ani, reținut pentru tâlhărie calificată, în Drobeta-Turnu Severin

Mariana BUTNARIU
🚔 Ar fi cerut telefonul unei persoane pentru un apel, apoi ar fi încercat să fugă cu acesta, agresând victima


Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Drobeta-Turnu Severin au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 22 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, la data de 13 ianuarie a.c., persoana vătămată, un bărbat de 37 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, ar fi fost abordată de un tânăr de 22 de ani, care i-ar fi solicitat telefonul mobil sub pretextul efectuării unui apel.

În momentul în care i-a înmânat dispozitivul, tânărul ar fi încercat să fugă de la fața locului. Victima ar fi încercat să îl oprească, însă, potrivit anchetatorilor, ar fi fost lovită de agresor, care ulterior a părăsit zona.

În urma administrării probatoriului, în cursul zilei de ieri, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din IPJ Mehedinți.

Astăzi, 23 ianuarie, tânărul urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea corespunzătoare

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

