(VIDEO) Trei bărbați reținuți după un conflict violent într-un cazino din Filiași

Polițiștii din Filiași au reținut, ieri, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 46 de ani, toți din comuna Țânțăreni, județul Gorj. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Conflictul a avut loc în seara zilei de 15 ianuarie, în jurul orei 22:00, într-o societate comercială cu specific jocuri de noroc din Filiași. Polițiștii au fost sesizați că mai multe persoane sunt implicate într-un scandal fizic.

La fața locului au fost identificați trei bărbați din orașul Turceni, Gorj, care au declarat că au fost agresați fizic de alți trei bărbați, care au fugit de la fața locului. Persoanele vătămate au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru tratament.

Reținerea suspecților

Polițiștii au reușit să identifice cei trei presupuşi autori ai agresiunii, toți din comuna Țânțăreni. Aceștia au fost conduși la audieri și ulterior reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de azi, cei trei vor fi prezentați Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

