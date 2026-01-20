Salonul de Pictură „ARTE MICI” își deschide înscrierile pentru ediția a XVII-a la Motru

-9.5 C
De Mariana BUTNARIU
Copiii și tinerii artiști cu vârste între 3 și 15 ani din România, Republica Moldova și diaspora sunt invitați să participe cu lucrările lor la cea mai colorată și creativă expoziție de pictură pentru micii artiști
Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, Salonul de Pictură „ARTE MICI” – eveniment dedicat tinerilor artiști și creativității – și-a deschis porțile și invită micii creatori să-și înscrie lucrările până la 21 februarie 2026. Înscrierea se poate face online, completată ulterior de trimiterea fizică a lucrărilor.

Această ediție este deschisă copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 15 ani, din România, Republica Moldova și diaspora, organizată pe trei grupe de vârstă: 3-6 ani, 7-10 ani și 11-15 ani, exclusiv pentru secțiunea PICTURĂ. Orice temă și tehnică sunt acceptate, pentru a permite fiecărui artist să își exprime creativitatea în mod liber.

Cum se înscriu artiștii

Prima etapă presupune transmiterea lucrărilor în format digital (JPG) la următoarele adrese de email:

Fiecare fișier trebuie să fie denumit cu numele artistului și titlul lucrării, însoțit de un document Word cu: numele și prenumele artistului, vârsta, localitatea, județul/raionul, țara, titlul lucrării, tehnica, suportul, dimensiunile și anul realizării.

Ulterior, lucrările trebuie expediate fizic până la 28 februarie 2026 la adresa: Casa de Cultură a Municipiului Motru (Multiculturală), Str. Minerului nr. 5 A, municipiul Motru, județul Gorj, cod poștal 215200, ROMÂNIA
Mențiune: «Pentru Salonul de Pictură „ARTE MICI”»
Pentru artiștii din Republica Moldova și diaspora, specificați „fără valoare” la vamă.

Salonul este organizat de:

  • Primăria Municipiului Motru – Casa de Cultură a Municipiului Motru,
  • Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Drobeta Turnu Severin,
  • Muzeul Național „Constantin Brâncuși”,
  • Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în parteneriat cu numeroși sponsori locali și organizații culturale.

Regulamentul complet poate fi consultat la: https://www.artemici.ro/regulamentul-salonului-de-pictura-arte-mici-editia-a-xvii-a-2026/

