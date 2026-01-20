Salonul de Pictură „ARTE MICI” își deschide înscrierile pentru ediția a XVII-a la Motru

Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, Salonul de Pictură „ARTE MICI” – eveniment dedicat tinerilor artiști și creativității – și-a deschis porțile și invită micii creatori să-și înscrie lucrările până la 21 februarie 2026. Înscrierea se poate face online, completată ulterior de trimiterea fizică a lucrărilor.

Această ediție este deschisă copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 15 ani, din România, Republica Moldova și diaspora, organizată pe trei grupe de vârstă: 3-6 ani, 7-10 ani și 11-15 ani, exclusiv pentru secțiunea PICTURĂ. Orice temă și tehnică sunt acceptate, pentru a permite fiecărui artist să își exprime creativitatea în mod liber.

Cum se înscriu artiștii

Prima etapă presupune transmiterea lucrărilor în format digital (JPG) la următoarele adrese de email:

[email protected] – pentru artiștii din diaspora și Republica Moldova

– pentru artiștii din diaspora și Republica Moldova [email protected] – pentru artiștii din România

Fiecare fișier trebuie să fie denumit cu numele artistului și titlul lucrării, însoțit de un document Word cu: numele și prenumele artistului, vârsta, localitatea, județul/raionul, țara, titlul lucrării, tehnica, suportul, dimensiunile și anul realizării.

Ulterior, lucrările trebuie expediate fizic până la 28 februarie 2026 la adresa: Casa de Cultură a Municipiului Motru (Multiculturală), Str. Minerului nr. 5 A, municipiul Motru, județul Gorj, cod poștal 215200, ROMÂNIA

Mențiune: «Pentru Salonul de Pictură „ARTE MICI”»

Pentru artiștii din Republica Moldova și diaspora, specificați „fără valoare” la vamă.

Salonul este organizat de:

Primăria Municipiului Motru – Casa de Cultură a Municipiului Motru,

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Drobeta Turnu Severin,

Muzeul Național „Constantin Brâncuși”,

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în parteneriat cu numeroși sponsori locali și organizații culturale.

Regulamentul complet poate fi consultat la: https://www.artemici.ro/regulamentul-salonului-de-pictura-arte-mici-editia-a-xvii-a-2026/

