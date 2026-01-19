Dolj: Tânăr de 23 de ani, arestat pentru trafic de minori

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr, de 23 de ani, cercetat pentru trafic de minori.

În luna ianuarie 2025, tânărul, profitând de starea materială precară, problemele familiale și lipsa de educație a unei minore, de 17 ani și prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire), ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Astfel, acesta ar fi transportat și adăpostit persoana vătămată minoră în locații închiriate în străinătate (Marea Britanie, Germania, Italia), dar și în Târgu Jiu.

Prin acte de violență fizică și psihică ar fi obligat-o să practice prostituția.

Sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi fost însușite de către acesta.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus măsura reținerii față de acesta. Pe 18 ianuarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a tânărului, pentru 30 de zile.

