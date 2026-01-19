Un tânăr tată, într-o luptă contracronometru pentru viață. Victor Savitchi are nevoie de ajutor

La doar 30 de ani, Victor Savitchi trăiește una dintre cele mai grele încercări ale vieții. Tată al unui copil de un an și cinci luni, Victor se află în Turcia, unde se pregătește pentru o etapă crucială a tratamentului oncologic, după ce a fost diagnosticat cu meningiom atipic gradul 3, o formă agresivă de tumoră cerebrală.

Totul a început în februarie 2025, când Victor a suferit un AVC hemoragic sever în Austria. De atunci, viața sa s-a transformat într-un șir dureros de internări, intervenții chirurgicale și recuperări dificile. În mai puțin de cinci luni, a trecut prin șase operații pe creier, fiecare fiind o nouă luptă pentru supraviețuire.

După o perioadă de stabilizare și începutul recuperării neurologice, speranța familiei a fost zdruncinată în decembrie 2025, când investigațiile au arătat apariția mai multor tumori cerebrale, unele localizate în zone extrem de sensibile.

Singura soluție a fost transferul de urgență în Turcia, unde medicii au realizat o intervenție de 11 ore și au reușit să îndepărteze 13 tumori. Din păcate, nu toate au putut fi eliminate, iar diagnosticul final a confirmat gravitatea situației.

În perioada următoare, Victor trebuie să urmeze 30 de ședințe de radioterapie, monitorizare medicală continuă și un proces lung de recuperare neurologică. Costurile acestei etape se ridică la aproximativ 35.000 de euro, o sumă imposibil de acoperit pentru familie.

O comunitate unită poate face diferența

Cazul lui Victor este susținut de Asociația „Salvează o Inimă”, care a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i oferi șansa de a continua lupta pentru viață.

„Nu vorbim doar despre un pacient, ci despre un tată tânăr și o familie care luptă să rămână împreună. Fără sprijin, timpul devine cel mai mare dușman. Cu ajutorul comunității, timpul poate deveni o șansă”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele asociației.

Soția lui Victor, aflată în concediu de maternitate, spune că întreaga lor existență se desfășoară acum în jurul tratamentelor și recuperării:

„Nu cerem imposibilul. Cerem doar timp. Timp ca Victor să fie tatăl copilului nostru.”

Cum poți ajuta

Victor Savitchi poate fi sprijinit prin donații directe sau prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către Asociația „Salvează o Inimă”.

Asociația „Salvează o Inimă”

Cod fiscal: 31015982

Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

Cont EURO: RO67RNCB0041182104010002

Banca: BCR

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

Mențiune plată: Victor Savitchi

Citește și: „Impunerea de tarife aliaților este complet greșită”, avertizează premierul britanic Starmer după amenințările lui Trump privind Groenlanda