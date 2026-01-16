Trafic de minori la Craiova: bărbat de 27 de ani reținut de DIICOT

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 27 de ani, cercetat pentru trafic de minori.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, în vara anului 2023, tânărul ar fi recrutat o minoră de 17 ani, profitând de vulnerabilitatea acesteia (situație materială precară, lipsă de educație, naivitate) și prin promisiuni de conviețuire.

Victima a fost adăpostită în locații închiriate în regim hotelier în Craiova, unde, prin constrângere fizică și psihică, ar fi fost obligată să practice prostituția. Sumele de bani obținute din activitatea infracțională au fost însușite de bărbat.

Procurorii DIICOT au dispus, ieri, reținerea tânărului, potrivit IPJ Dolj. Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

