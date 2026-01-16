Acțiuni pentru siguranța elevilor, desfășurate de polițiști și jandarmi în municipiul Caracal

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară Olt, cu sprijinul structurilor de prevenire, ordine publică și investigarea criminalității economice, alături de polițiștii din municipiul Caracal și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, au continuat acțiunile preventive dedicate elevilor și mediului școlar.

Activitățile au vizat:

prevenirea consumului și traficului de droguri și alte substanțe interzise,

limitarea comportamentelor antisociale,

descurajarea portului de obiecte periculoase,

reducerea absenteismului școlar și a riscului de delincvență juvenilă în rândul tinerilor.

Totodată, au fost desfășurate controale pentru verificarea respectării prevederilor legale privind consumul produselor din tutun.

Pe componenta preventiv-educativă, polițiștii au purtat discuții interactive cu elevii și cadrele didactice, transmițând mesaje menite să încurajeze un comportament responsabil, adoptarea unui stil de viață sănătos și importanța participării constante la cursurile școlare.

Acțiunile desfășurate în municipiul Caracal fac parte dintr-o serie de demersuri menite să consolideze siguranța în unitățile de învățământ și să contribuie la protejarea tinerilor împotriva comportamentelor de risc, acestea urmând să continue și în perioada următoare, la nivelul întregului județ.

